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Где в Минске установлены уличные тренажёры?

11.04.2018 - 11:28

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой» рассказала, где в Минске можно отдохнуть с пользой для тела.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства Минскзеленстроя:
У нас на обслуживании есть 4 водохранилища, на которых устроены пляжные зоны. И на этих территориях установлены более 2 тысяч единиц оборудования. Уже за осень прошлого года более 370 элементов было дополнительно установлено. Это новые виды теневых навесов, игровое детское оборудование, тренажеры.

Сейчас мода на спорт, у нас много проводится спортивных мероприятий в стране. Поэтому спорту уделяется много внимания.

И эти тренажеры позволяют тренироваться в любом месте. Есть такие тренажеры в парке Победы, и практически в каждом районе города есть места, где можно не только прийти и тихо отдохнуть, но и позаниматься спортом.

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