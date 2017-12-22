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Гендиректор «Белэнерго»: «По надёжности электроснабжения мы входим в число передовых стран мира»

22.12.2017 - 12:11

Есть в календаре профессиональных праздников дата, которая, возможно, теряется в предновогодней суете. Тем не менее, от специалистов именно этой сферы во многом и зависит наше праздничное настроение! 22 декабря в нашей стране отмечается День энергетика. Любопытно, что выпадает он на один из самых коротких световых дней в году!       
       
В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – генеральный директор ГПО электроэнергетики «Белэнерго» – Евгений Воронов.

Какое место в мире занимает белорусская электроэнергетика? Какие показатели за 2017 год? Ответы на эти и другие вопросы – в видеоматериале.   

Евгений Воронов
ГПО электроэнергетика «Белэнерго»
Фото. ГПО электроэнергетика «Белэнерго»
ГПО электроэнергетика «Белэнерго»
Фото. ГПО электроэнергетика «Белэнерго»
ГПО электроэнергетика «Белэнерго»
Фото. ГПО электроэнергетика «Белэнерго»
ГПО электроэнергетика «Белэнерго»
Фото. ГПО электроэнергетика «Белэнерго»
ГПО электроэнергетика «Белэнерго»
Фото. ГПО электроэнергетика «Белэнерго»

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