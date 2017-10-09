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Геннадий Калёнов: «Почему не начать проводить общественные слушания по тарифам?»

09.10.2017 - 18:18

Новости Беларуси. С необычной инициативой выступил эксперт в рамках ток-шоу «Что происходит».

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости:
Население, действительно, не верит в те цифры, которые предоставляют. С другой стороны, мы слышим, что население у нас платит гораздо меньше, чем в соседних странах – это, действительно, так. Но как же проверить эти цифры? По принципу котлового метода на всю страну это, конечно, проверить невозможно. Мы буквально три дня назад в Мозыре встречались с нашими коллегами из Латвии, Украины, России и обсуждали эту проблему. И я предлагаю такую инициативу: почему не начать проводить общественные слушания по тарифам? Это не значит, что, например, «Минские коммунальные тепловые сети» повышают стоимость теплоэнергии и проводят слушания – повышать или нет.

Это – бессмысленно. Никто так не делает.

Механизм заключается в другом: когда какое-то отдельно предприятие, например, в каком-то районе, там город Чаусы – там есть  своя котельная. Вот объявляют день таких слушаний и местный производитель теплоэнергии тем гражданам, которые пришли на эти слушания, рассказывает, из чего складывается себестоимость, какая конечная цифра, и сколько они реально платят. Вот тогда люди чётко понимают, что их не обманывают, они верят этим цифрам. То есть, это надо делать локально, делать постоянно. 

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