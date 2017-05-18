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Геннадий Ветров: «Играл с такими мастерами, как Зинаида Шарко. А эстрада кинокарму подпортила»

18.05.2017 - 22:06

Геннадий Ветров, актёр, юморист, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы и телеведущий, и мультиинструменталист, и музыкальный эксцентрик. Вы пишете стихи, поёте. Но, если у Вас спросить, одним словом, правильно ли будет, если я скажу – Геннадий Ветров, всё-таки, клоун?

Геннадий Ветров, актёр, юморист, заслуженный артист Российской Федерации:
Нет. Мне хотелось бы, всё-таки, то, на кого я учился – актёр. Потому что я себя пробовал в разных ипостасях. Просто кино, к сожалению, мне не улыбнулось, хотя я, честно говоря, чувствую большой потенциал, пусть это нескромно. Я много снимался в телевизионных работах. И, в своё время, поиграл с такими мастерами, как Зинаида Шарко, например – это народная артистка России. И у меня опыт сценический довольно-таки большой, и телевизионный немаленький.

И вот мне, наверное, эстрада кинокарму подпортила.

Потому что – это не только моя проблема. Все, кто засвечен в одном амплуа – их очень неохотно берут уже в какие-то серьёзные работы.  Потому что ждут от тебя юмора, а каждый же, как Вы говорите, клоун – с обратной стороны он же трагик.

Геннадий Ветров: «Ждут от тебя юмора, а каждый клоун с обратной стороны – трагик»

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