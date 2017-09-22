новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Генпрокурор Беларуси: Приоритетный вопрос – выплата зарплаты и создание безопасных условий труда для работников

22.09.2017 - 17:47

Новости Беларуси. Отстаивать защиту прав и гарантий работников Генпрокуратура и Федерация профсоюзов Беларуси будут вместе. Соответствующее соглашение подписано 22 сентября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как было отмечено на встрече, национальное законодательство подробно регулирует вопросы, связанные с трудовыми отношениями. Установлена и ответственность сторон за нарушение норм. Однако на практике наниматель не всегда соблюдает интересы своих сотрудников. Чаще всего это предоставление безопасных условий труда и сроки выплаты зарплаты.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Приоритетным вопросом для прокуратуры является выплата заработной платы, создание безопасных условий труда для работников. Эти же вопросы являются основополагающими для профсоюзов. Поэтому логично то, что мы сегодня сделали, наметили алгоритм взаимодействия.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь:
Когда объединяются усилия, получается всегда лучший эффект. И у нас сегодня есть свои полномочия. Мы работаем в рамках технической, правовой профсоюзной инспекции.

Мы когда объединим усилия, формы и полномочия наших двух ведомств, безусловно, будет больший эффект. Здесь самый главный результат – более эффективно защищать гражданские права и интересы наших граждан.

Генпрокуратура и Федерация профсоюзов будут проводить общие приемы граждан, а также обмениваться предложениями по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

Генпрокурор Беларуси: Приоритетный вопрос – выплата зарплаты и создание безопасных условий труда для работников

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Убрать устаревшие нормы: Президент обсудил с силовым боком вопросы уголовного и административного законодательства
Убрать устаревшие нормы: Президент обсудил с силовым боком вопросы уголовного и административного законодательства
Елена Демко
Белорусской прокуратуре исполняется 95 лет
Прокурор принимает меры, чтобы возместить ущерб государству: белорусская прокуратура отмечает 95-летие 26 июня
Прокурор принимает меры, чтобы возместить ущерб государству: белорусская прокуратура отмечает 95-летие 26 июня
«Мы восстановили историческую справедливость»: в Минске открыли мемориальную доску к 95-летию прокуратуры Беларуси
«Мы восстановили историческую справедливость»: в Минске открыли мемориальную доску к 95-летию прокуратуры Беларуси
«Вместо лишения свободы – солидные штрафы»: генпрокурор Беларуси о декриминализации в стране
«Вместо лишения свободы – солидные штрафы»: генпрокурор Беларуси о декриминализации в стране
Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь
«Реакция правомерна». Генпрокурор Беларуси прокомментировал задержание участников акции против Декрета № 3
Криминогенная обстановка улучшается: в прокуратуре Минской области подвели итоги 2016 года
Криминогенная обстановка улучшается: в прокуратуре Минской области подвели итоги 2016 года
От борьбы с терроризмом до возврата долгов за поставленный товар: генпрокуроры стран СНГ обсудили в Минске главные темы сотрудничества
От борьбы с терроризмом до возврата долгов за поставленный товар: генпрокуроры стран СНГ обсудили в Минске главные темы сотрудничества
Все новости по теме Прокуратура Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru