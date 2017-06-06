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Генри Резник: «Хотелось бы, чтобы развивалось наше общество по западному тренду. Нам нечего брать от Востока»

06.06.2017 - 21:54

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как Вы согласитесь с таким рассуждением о том, что, к примеру, ко многим странам, в том числе, скажем, к странам бывшего Советского Союза не стоит применять те лекала и те мерки в отношении норм демократии, допустим, независимости судебной системы, как к странам, у которых это 200-летняя история. У нас – всего 20 лет.  Мы семимильными шагами пытаемся это пройти, а в Великобритании – это несколько столетий, даже в Америке больше времени. Насколько эта применима фраза, что: «Не ставьте нам» лекала прямо сейчас те, которые есть у вас».

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации:
Я могу Вам такую вещь сказать – в Ваших речах правда, но не абсолютная правда. Правда, естественно, состоит в том, что применить сразу некую модель демократии, которая там, скажем, в западных странах, предположим, разумеется, конечно, невозможно. Больше того: должны быть какие-то определённые даже авторитарные, может быть, я бы сказал, такие – в режиме ручного управления для того, чтобы удержать общество, которое неожиданно абсолютно оказалось перед проблемами, которых просто не было. У нас, я так примерно, образно оцениваю – есть общество, которое развивается эволюционно, постепенно, ну, Западу повезло в этом отношении.

Что касается Советского Союза, вообще, России – старые нормы рухнули.

Было государство, которое говорило гражданам Советского Союза: «Значит, так. Я для вас всё. Я для вас, вообще, божественно абсолютно. Я о всех о вас забочусь. Вы только мне верьте, исповедуйте те идеи, которые, соответственно, сверху я в вас вставляю. И, если вы будете мне верны, то, в таком случае, вообще, я вас абсолютно всем обеспечу. Всё у вас будет». Государство рухнуло. Больше того, оно сказало людям: «Извините меня, я не в том направлении вас вело. Я полностью присвоило себе, вообще, все абсолютно стороны власти. Я было единственным собственником в стране, я ликвидировало частную собственность, я, вообще, не позволяло вам никакой инициативы. А сейчас простите меня, пожалуйста – сейчас мы вводим вместо единой государственной собственности частную собственность. Мы вводим свободу, пожалуйста. Мы будем поощрять инициативу. Знаете что? Живите сами».  И в этой ситуации, чтобы удержать вот это общество слабых людей, которые просто не понимают, как же, извините, дальше жить, у них нет инструментов даже для того, чтобы наладить жизнь на новых основаниях, и тут очень важно, конечно, чтобы руководство страны было просвещённым, образованным, и чтобы оно определило некоторый переходный период. У меня лично, как мне хотелось бы, развивалось бы дальше наше общество (в целом, советское общество – Россия, та же самая Беларусь), конечно, безусловно, по западному тренду. Потому что для меня, человека, который считает себя человеком западной культуры (в каком плане: я считаю, что наивысшая ценность – это свобода и достоинство личности) было бы желательно, чтобы развитие было в этом направлении. Нам нечего брать от Востока. Вот говорят, да, евразийские ценности. Абсолютно нечего брать, нам нечего брать от Азии. Мы развивались в русле христианской культуры, со всеми проблемами своими, которые были там у России.

Полностью интервью смотрите здесь 

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