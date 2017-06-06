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Генри Резник: «Когда происходят резкие изменения в сферах труда, быта, досуга – на это откликается преступность»

06.06.2017 - 21:53

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации:
Большинство преступлений, в том числе, убийств… Они могут быть идейные, они могут быть из корысти, из ревности, из зависти, из подавленного какого-то там чувства неполноценности. Но подавляющее большинство – это так называемые ситуационные, непредумышленные деяния, которые, конечно, на почве пьянства, на почве конфликта.

И сам убийца абсолютно не знает, вообще, что он через мгновение станет убийцей.

Преступность – явление социальное, и оно, конечно, продуцируется социальными причинами, безусловно. И тогда, когда общество в стабильном состоянии, преступность стабильна. А, когда общество турбулентно, когда происходят очень резкие изменения в сферах труда, быта, досуга  –  на это откликается преступность. Так что есть социальные процессы, а есть отдельные человеческие деяния. давайте этот уровень не смешивать. 

Полностью интервью смотрите здесь 

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