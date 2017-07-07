Германия выполнит проходку шахт, а Китай энергообеспечение площадки Нежинского горно-обогатительного комбината

Новости Беларуси. Реализация проекта по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината – это в Любанским районе – переходит на новый этап. К основной компании-инвестору присоединились партнеры из Германии и Китая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудничество было документально оформлено специальным договором.

Так, немцы выполнят проходку шахт, а китайцы займутся энергообеспечением площадки.

Совместная работа позволит построить комбинат в оптимальные сроки.

Напоминаем, что Нежинский горно-обогатительный комбинат возводят на базе Старобинского месторождения.

И это будет после «Беларуськалия» второе в стране предприятие по добыче калийной руды и производству калийных солей. Его мощность – до 2 миллионов тонн калия в год. Помимо собственного комбината, построят электростанцию, жилье и дороги.