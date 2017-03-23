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«Гэта гісторыя нашай Бацькаўшчыны ў песнях» – Валерый Шмат пра «Залатую калекцыю беларускай песні»

23.03.2017 - 16:46

Новости Беларуси. Золотая коллекция белорусской песни вновь на большой сцене. Проект СТВ отправляется в большое турне по Беларуси. Хиты и шлягеры прозвучат по-новому, в современной аранжировке.

Исполнят полюбившиеся композиции как мэтры эстрады, так и молодые артисты. В звездном списке исполнителей Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, Тео, Алексей Хлестов, «Песняры», «Беларусы» и многие другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Шмат, руководитель арт-группы «Беларусы»:
Гэта розныя стылі, жанры. Гэта артысты розных пакаленняў, якія сустракаюцца на адной сцэне. І гэта гісторыя нашай Бацькаўшчыны ў песнях. Гэта наша спадчына. Праз песню мы пазнаем гісторыю. А самае галоўнае – будзе добры, бадзёры настрой.

Ядвига Поплавская, народная артистка Республики Беларусь:
Каждая песня – это живая искренняя эмоция ее создателей. Композитора, поэта, исполнителя. Приходите, дорогие друзья, и вместе с вами мы окунемся в прекрасный мир нашей белорусской песни. Ждем вас.

Насладиться праздником песни меломаны смогут 18 апреля. Первый концерт примет Дворец культуры Солигорска. Билеты уже в продаже.

«Гэта гісторыя нашай Бацькаўшчыны ў песнях» – Валерый Шмат пра «Залатую калекцыю беларускай песні»

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