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Гибель Александра Коржича в Печах. Новые подробности громкого дела

13.10.2017 - 20:13

Новости Беларуси. Тело 21-летнего рядового Александра Коржича было обнаружено 3 октября в воинской части в Печах. Новые подробности резонансного дела рассказали в Следственном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Следственном комитете отметили, что принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении старшины роты, где служил погибший. Прапорщик похитил с банковской карты солдата не менее 180 рублей (расплачивался ими в магазинах и кафе Борисова).

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Кроме того, следствием установлено, что со стороны командиров отделений имели место факты злоупотребления властью. В частности, они брали деньги от военнослужащих срочной службы за неограниченное по времени пользование телефонами, что нарушает установленный порядок. Суммы поборов с каждого колебались от 20 до 40 рублей. В отношении них также возбудят уголовное дело.

Гибель Александра Коржича в Печах. Новые подробности громкого дела

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