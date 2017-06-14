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Гибель белорусской художницы в Праге: возможная причина – женщина ехала на сцепке между вагонами

14.06.2017 - 14:09

Новости Беларуси. Таинственная смерть белорусской художницы в Праге. Стали известны первые подробности трагического ночного инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре чешской столицы возле Национального театра обнаружили тело женщины. Движение на проспекте остановили на несколько часов. Позже стало ясно, что погибшая – 31-летняя белорусская художница Юлия Качук. В Праге она училась, работала и занималась творчеством. Как именно белоруска оказалась под колесами трамвая, следствию еще предстоит выяснить.

Томаш Гулян, пресс-секретарь полиции Чешской Республики:
По одной из версий следствия, жертва ехала на сцепке между вагонами, либо хотела перелезть через нее между трамвайными вагонами на остановке. А водитель, не подозревая, что у него находится человек между вагонами, набрал скорость.

Гибель белорусской художницы в Праге: возможная причина – женщина ехала на сцепке между вагонами

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