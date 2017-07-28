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Гибель гендиректора минского «Киновидеопроката»: кадры с места происшествия сняли очевидцы

28.07.2017 - 16:47

Новости Беларуси. Генеральный директор столичного «Киновидеопроката» Юрий Чечукевич найден мертвым утром 28 июля во дворе дома по проспекту Дзержинского. Кадры с места происшествия сняли очевидцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По факту смерти мужчины проводится проверка, опрашиваются свидетели. На месте продолжают работать следователи.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Следственно-оперативная группа управления Следственного комитета по Минску продолжает проведение осмотра места происшествия по факту гибели мужчины, тело которого сегодня утром было обнаружено здесь, во дворе дома по проспекту Дзержинского. В настоящее время осмотр продолжается, специалисты Госкомитета судебных экспертиз, милиции всесторонне изучают все обстоятельства произошедшего. Вся иная информация будет предоставлена дополнительно. По телу погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.     

Юрию Чучекевичу было 35 лет. Руководить сетью столичных кинотеатров он начал в декабре 2016 года.

Гибель гендиректора минского «Киновидеопроката»: кадры с места происшествия сняли очевидцы

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Фото: sudexpert.gov.by
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