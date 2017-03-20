новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Гибель новорожденной в Витебске: беременная женщина приехала к матери из Санкт-Петербурга, на учет стала на поздних сроках

20.03.2017 - 13:30

Новости Беларуси. В Витебске продолжается расследование уголовного дела по факту гибели младенца во время домашних родов. 20 марта стали известны новые подробности этой трагедии.

Выяснилось, что 30-летняя женщина приехала к матери из Санкт-Петербурга, на учет в поликлинику стала на поздних сроках. От предварительной госпитализации она отказалась, заявив что намерена рожать на дому. Как стало известно, о возможных последствиях будущую маму медики предупреждали. В результате родов новорожденная девочка захлебнулась околоплодными водами. Мать не смогла помочь ребенку и родные вызвали «скорую». Но реанимационные мероприятия врачей не вернули младенца к жизни.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 144 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного Кодекса Республики Беларусь. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

В системе здравоохранения области уже проведена внутрислужебная проверка. По официальным данным, медики сделали все возможное, чтобы предотвратить трагедию.

Смерть ребенка при домашних родах в Витебске. В СК рассказали подробности трагедии
Витебский областной клинический родильный дом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Это слишком мягко для них: по делу о заказном убийстве в Минске суд вынес два пожизненных приговора
Это слишком мягко для них: по делу о заказном убийстве в Минске суд вынес два пожизненных приговора
Минский городской суд
Пожизненные сроки и 12 лет тюрьмы: вынесен приговор по делу о двойном заказном убийстве
Минский городской суд
Дело о двойном заказном убийстве в декабре 2015 года: 6 марта в Минске будет вынесен приговор
В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот: неизвестные проникли в зоопарк и избили животное
В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот: неизвестные проникли в зоопарк и избили животное
В Германии двух стритрейсеров, устроивших смертельную аварию, приговорили к пожизненному заключению
В Германии двух стритрейсеров, устроивших смертельную аварию, приговорили к пожизненному заключению
Ким Чен Нам умер от нервно-паралитического яда: эксперты проверяют аэропорт
Ким Чен Нам умер от нервно-паралитического яда: эксперты проверяют аэропорт
В Малазии задержан подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама
В Малазии задержан подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама
Завершено расследование дела о покушении на убийство новорожденного в Мачулищах
Мать выбросила новорожденного в мусоропровод: завершено расследование дела о покушении на убийство в Мачулищах
Все новости по теме Убийство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru