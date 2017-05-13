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Гид по хитам «Евровидения-2017»: на какие песни стоит обратить внимание в финале конкурса?

13.05.2017 - 12:50

Сегодня состоится финал музыкального конкурса «Евровидение». В пятый раз за всю историю песенного соревнования белорусские исполнители попали в финал.

NaviBand выступит под номером три.

Однако все помнят важное правило конкурса – за песню своей страны голосовать нельзя. Поэтому мы сделали подборку из тех песен, на которые стоит обратить внимание и может быть отдать свой голос.

Фото: naviband

Всего в финале прозвучит 26 конкурсных композиций. По 10 стран отобрали в полуфиналах – это Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия. Традиционно 5 исполнителей из стран-основательниц конкурса автоматически попадают в финал – это Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция. Плюс участник из страны-победителя прошлогоднего конкурса – это Украина.

Страна: Италия
Кто: Франческо Габбани
Порядковый номер: 9

Букмекеры практически единогласно отдают лавры победителя итальянскому певцу Франческо Габбани с его танцевальным хитом «Occidentali’s Karma». На сцене на исполнителе будет надет элегантный черный костюм и белая рубашка, а рядом будет плясать большая обезьяна.

Фото: francescogabbani

Песня «Карма на западный манер» исполняется на итальянском языке, но для конкурса была адаптирована – в нее добавили несколько строчек на английском языке. Сама песня весьма иронична и мультикультурна – в ее тексте имеются отсылки и на классический мюзикл «Поющие под дождем», и на Шекспира. Это пародия на европейскую моду на восточные практики.

Фото: francescogabbani

Кстати, в 2016 году итальянец победил на конкурсе в Сан-Ремо и известен во всей стране.

Больше об этом веселом конкурсанте можно узнать здесь.

Страна: Болгария
Кто: Кристиан Костов
Порядковый номер: 25

Кристиан Костов вырос в Москве, принимал участие в конкурсе «Голос. Дети» 4 года назад в составе команды Димы Билана и даже дошел до финала, но не победил. Наставник до сих пор болеет и поддерживает молодого певца – Кристиану всего 17 лет.

Фото: kristian_kostov_official

Песня «Beautiful Mess» или «Прекрасный беспорядок» - это лирическая песня о любви. Номер исполнителя минималистичный, простой, в темных тонах, потому что это не отвлекает от проникновенной композиции. Кстати, на официальном канале «Евровидение» на YouTube выступление Кристиана во втором полуфинале за сутки посмотрели почти 750 тысяч раз – это больше, чем у других исполнителей, выступавших в этот день.

О самом Кристиане мы уже писали.

Страна: Португалия
Кто: Сальвадор Собрал
Порядковый номер: 11

Еще одна мелодичная песня о любви от 27-летнего португальца. Кстати, родной язык исполнителей на конкурсе в этом году своеобразный тренд – Сальвадор поет песню на португальском. Композицию «Amar Pelos Dois» («Любви хватит на двоих») написала сестра певца – Луиза. И похоже Европа и правда устала от помпезных номеров – ведь номер португальского участника практически без визуальных эффектов, на сцене лишь Сальвадор в черном костюме и его пронзительная песня о сожалении об ушедших чувствах. Его номер уже посмотрели на на YouTube почти 1, 6 миллиона зрителей за три дня.

Фото: salvadorsobral.music

Однако такой неподвижный номер получился еще и из-за того, что у Сальвадора есть проблемы со здоровьем – ему нужно поскорее найти донора сердца.

Франческо Габбани, Кристиан Костов и Сальвадор Собрал. Фото: francescogabbani

Больше об исполнителе из Португалии и его песне можно узнать здесь.  

Страна: Швеция
Кто: Робин Бенгтссон
Порядковый номер: 24

Еще одну зажигательную композицию, которой пророчат победу, на «Евровидении» представит швед Робин Бенгтссон. Песня «I Can't Go On» («Я больше не могу») – это динамичное признание в любви любой девушке, которая вдохновляет.

Робин второй справа. Фото: robinbengtssons

Робин пробовал попасть на «Евровидение» и в прошлом году, но в национальном отборе занял лишь 5 место. Но в этом году удача улыбнулась ему и сегодня он в финале конкурса.

Сможет ли шведский исполнитель повторить позапрошлогодний успех Монса Зельмерлёва мы уже писали.

Страна: Беларусь
Кто: NaviBand
Порядковый номер: 3

Пусть нам нельзя голосовать за своих участников, но болеть за них можно и нужно. NaviBand с песней «Гісторыя майго жыцця» вышли в финал, где выступят в самом начале – ребятам достался порядковый номер три. На сцене Артем и Ксения будут стоять в летящей лодке, играть на гитаре и впервые в истории участия Беларуси в «Евровидении» исполнят песню на национальном языке.

Фото: naviband

Белорусские участники благодарят всех за поддержку и называют все, что с ними происходит в Киеве «неверагодным». О том, что постят NaviBand и вся делегация из Беларуси можно посмотреть здесь.

Фото: naviband

Кстати, недавно ребята перепели песню-фаворита из Италии и шуточно признались, что не боятся Франческо Габбани – здесь подробнее и видео в конце текста.

Фото: eurovision

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Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=0td62XxnjBk
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