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«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию». Анонс программы «В обстановке мира»

30.05.2019 - 14:32

Новости Беларуси. Слово как оружие массового поражения, и кто ответит за распространение недостоверных новостей в социальных сетях? Надежная защита информационного пространства как составная часть национальной безопасности.

Откровенный разговор о силе слова и традициях милосердия. События, факты, рассуждения о самом важном – что за минувшие семь дней произошло в стране и мире.

Інфармацыя сёння становіцца сапраўды зброяй.

Гигиена информации должна иметь место быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию.

Скажите, вы назовете того человека доктором, который зеленкой мажет царапину?

Хачу нагадаць адну беларускую мудрасць: «У хлусні кароткія ногі».

Обмен мнениями за экспертным столом смотрите в программе «В обстановке мира» сразу после информационного канала на СТВ.

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