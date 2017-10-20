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Гигиена в тренажерном зале: о чем нужно знать, занимаясь спортом?

20.10.2017 - 14:18

Вы думали, что только правильное питание и регулярные упражнения залог вашего физического здоровья? Занимаясь в тренажерном зале, не забудьте соблюсти все правила личной гигиены.

В бассейне и фитнес-клубе созданы максимально комфортные условия для поддержания своего тела в идеальной форме. Однако, из-за огромного потока любителей спорта, распространение  бактериальных и вирусно-грибковых заболеваний здесь также имеет место быть.

И не удивительно, ведь завсегдатаи спортивных залов имеют ряд отвратительных привычек. Одни не моют руки после тренажеров, другие используют не свои бутылки с водой, полотенца и туалетные принадлежности. Некоторые ходят в зал не смотря на то, что они больны, а кто-то не стираетт свою спортивную одежду между тренировками и не чистят кроссовки. Это возмущает! Так делать ни в коем случае нельзя!

Принимайте душ еще до начала тренировки и, конечно же, смывайте макияж. Милые девушки, это обязательно! Под слоем косметических средств ваша кожа не дышит, а лишь еще обильнее потеет и, как следствие, у каждой второй посетительницы фитнес-клуба имеются кожные заболевания. Сменная одежда и обувь, разумеется, должна быть и, желательно, из натуральных тканей!

Помните, до вас на тренажерах занималось еще  «энное» количество человек, и даже не смотря на то, что в спортклубах ежедневно проводится влажная и сухая уборка и  все снаряды обрабатываются антисептиком, следует после каждого спортивного инвентаря обязательно мыть руки.

Не забываем пить во время тренировки. Но использование при этом пластиковых стаканчиков не очень экологично и не совсем удобно. Приобретите индивидуальные, так называемые, шейкеры.

После обильных нагрузок горячий душ расслабит, прогреет мышцы.

Спортивные сумки идеально подходят для размножения грибков и бактерий. Поэтому предварительно сложите свою форму в полиэтиленовый пакет. Дома дайте им проветриться и высохнуть. Теперь вы можешь с удовольствием избавляться от лишних калорий в спортивном зале и не думать о микробах.

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Фото: instagram.com/simonegatelyfitmum5
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