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Гимн Беларуси прозвучал в центре Парижа (видеофакт)

30.06.2017 - 14:15

Новости Беларуси. Белорусская речь за две тысячи километров. В центре Парижа прозвучал гимн нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В цветах национального флага Беларуси – площадь Тракадэро – самое сердце французской столицы. Несколько минут оно билось в ритмах государственного гимна. Здесь собрались дипломаты, представители белорусской диаспоры, студенты и других французы, кому близка история и культура нашей страны. В таком хоровом исполнении белорусский гимн звучит в Париже не впервые. Белорусское посольство во Франции проводит эту акцию уже третий год подряд.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Посол в Испании и Португалии по совместительству:
Вельмі важна адзначыць, што гэта фактычна аб'ядноўвае нас з шматгадовай акцыяй "Заспяваем гімн Беларусі разам", якая праходзіць у сталіцы Беларусі, у абласных гарадах. Яна ў Парыжы аб'ядноўвае французаў – сяброў Беларусі, аб'ядноўвае беларускую дыяспару, якая пражывае ў Францыі.

На гэтую акцыю прыехалі не толькі беларусы, пражываючыя ў Парыжы – таксама з Бардо, Леона, з іншых гарадоў Францыі. Гэта падкрэслівае нашу сувязь – тое, што мы павінны быць разам, тое, што для нас вельмі важна наша Бацькаўшчына Беларусь і тое, што нас аб'ядноўвае.

И надо отметить, что такой музыкальный флешмоб стал уже достаточно популярным. Некоторые участники импровизированного хора приезжают во французскую столицу специально к этому дню. Хоровое исполнение белорусского гимна сопровождал оркестр Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Гимн Беларуси прозвучал в центре Парижа (видеофакт)
Белорусский гиме прозвучал в центре Парижа
Фото. Белорусский гиме прозвучал в центре Парижа
Белорусский гиме прозвучал в центре Парижа
Фото. Белорусский гиме прозвучал в центре Парижа
Белорусский гиме прозвучал в центре Парижа
Фото. Белорусский гиме прозвучал в центре Парижа
Белорусский гиме прозвучал в центре Парижа
Фото. Белорусский гиме прозвучал в центре Парижа
Белорусский гиме прозвучал в центре Парижа
Фото. Белорусский гиме прозвучал в центре Парижа
Белорусский гиме прозвучал в центре Парижа
Фото. Белорусский гиме прозвучал в центре Парижа

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