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Глава автономии Каталонии заявил о готовности вести переговоры с Испанией

02.10.2017 - 18:50

Новости Испании. Власти Каталонии готовы вести переговоры при участии посредников для урегулирования конфликта с Испанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом на пресс-конференции по итогам чрезвычайного заседания каталонского правительства заявил глава автономии. В ближайшие дни будут объявлены окончательные итоги референдума, после чего парламент Каталонии примет решение по вопросу возможного провозглашения независимости.

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Глава автономии Каталонии заявил о готовности вести переговоры с Испанией

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