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Глава Белорусского союза кинематографистов о молодых авторах: «Дайте им развиваться, Эйнштейн троечником был»

13.11.2017 - 20:21

Новости Беларуси. О белорусском кинематографе говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Виктор Васильев, актёр театра и кино, председатель Белорусского союза кинематографистов:
Все фестивали, на которые мы выезжаем, организует Союз кинематографистов. Мы приезжаем в любую страну, организовываем эти фестивали. Показываем наши фильмы, показываем молодых ребят фильмы, и получаем громадное удовольствие.

Вот всё время говорят, что плохое кино, неинтересное кино.

Дайте им развиваться, Эйнштейн троечником был.  

Итоги «Лістапада»: «Что происходит»

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