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Глава МИД Владимир Макей совершит рабочий визит в Россию

21.02.2017 - 09:31

Новости Беларуси. Владимир Макей с рабочей поездкой посетит Москву. Во время визита запланирована встреча с министром иностранных дел российской федерации Сергеем Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях, а также подготовку к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией.

Основная тема поездки – повышение эффективности участия нашей страны в интеграционных структурах, штаб-квартиры которых расположены в Москве, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Глава МИД Владимир Макей совершит рабочий визит в Россию

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