Глава МВД показал Президенту клюшки, сделанные заключенными

Новости Беларуси. В Беларуси падает уровень преступности. В 2017 году количество правонарушений уже снизилось на 8 процентов. Об этом сегодня Главе государства доложил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. У белорусов становится все меньше поводов обращаться в милицию. И это результат слаженной работы не только правоохранителей, а в целом говорит об эффективности политики в сфере безопасности. Во время разговора глава государства также интересовался, какие потенциальные вызовы и угрозы могут существовать в нашем обществе, чтобы оперативно на них реагировать. Президент отдельно остановился на вопросах организации работы заключенных в местах лишения свободы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Милиция ответственна за многие вопросы. Прежде всего интересует тема, связанная с аналитической работой, в связи с этим тенденции в общественной безопасности, что настораживает. Это главное. Ряд других вопросов, особенно (я подумал перед докладом) как у нас обстоят дела с людьми, попавшими в сложную ситуацию – заключенными. Как они заняты работой. Вы помните, когда вы только стали министром, была проблема с занятостью. Как сейчас дела обстоят? Внешним антуражем сегодня напомнили, что большую общественную работу на своих плечах несете спортивную. Что у нас с обществом «Динамо» и основным направлением деятельности – хоккейным клубом «Динамо»? На что можем рассчитывать? Пока говорить о стабильности рано. И выйдем ли мы на те рубежи, которые нам обещаны тренерами и руководителями этого клуба. Словом, что там происходит, чего я не вижу?

В этом году в органы внутренних дел поступило более 184 тысяч обращений. Это на 11% меньше, чем в 2016. В целом, количество деяний, за которыми следует уголовное наказание, снижается. В поле зрения и коррупционные нарушения. По таким уголовным делам установлен материальный ущерб почти в 58 миллионов рублей, из которого возмещено более половины. Что касается трудоустройства заключенных, то более 90% процентов из них обеспечены работой.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

На сегодняшний день обе клюшки достаточно конкурентоспособны с точки зрения их цены и качества. Деревянная клюшка будет стоить порядка 36 рублей. Глава государства, оценив качество, дал определенные указания: в деревянной клюшке необходимо уменьшить ширину пера. В остальном она будет вполне пригодна для подготовки юных спортсменов.

Игорь Шуневич также продемонстрировал главе государства хоккейные клюшки, произведенные на базе уголовно-исполнительной системы МВД. Один спортивный снаряд деревянный, он полностью белорусский. У второй клюшки отечественная локализация – 50%. Она из пластика. Впрочем, оба снаряда еще доработают. Что касается стоимости, то цена деревянной клюшки составит 36 рублей. Игорь Шуневич также коснулся темы выпуска формы для юных хоккеистов. Игорь Шуневич как глава наблюдательного совета минского хоккейного клуба «Динамо» доложил Президенту и о деятельности команды. Тренеры и игроки нацелены на выход в плей-офф. Для этого у «Динамо» есть все необходимые резервы.