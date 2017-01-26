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Глава правительства Сербии Александр Вучич посещает Беларусь

26.01.2017 - 09:25

Новости Беларуси. Товарооборот в полмиллиарда долларов и ставка на инвестиционные проекты. Эти и другие планы обсудят 26 января во время визита главы сербского правительства в Беларусь. О развитии сотрудничества речь пойдет в белорусском парламенте и правительстве. Александр Вучич также посетит гиганты отечественного машиностроения и Музей Великой Отечественной войны.

Новый импульс отношениям Беларуси и Сербии был дан в 2009, тогда подписали соглашение о свободной торговле. Сейчас страны тесно сотрудничают в сфере сельского хозяйства и строительства, кроме того, наши троллейбусы уже не первый год колесят по дорогам Белграда. Одни из самых значимых инвестиционных проектов – многофункциональные комплексы «Минск-Мир» и «Маяк Минска» – реализуются в белорусской столице, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Вучич. AFP 2017/ Andrej Isakovic

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