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Организаторы «Золотой коллекции белорусской песни»: «Главная задача – показать новых артистов, чтобы белорусские песни пело следующее поколение»

22.12.2017 - 11:24

В начале декабря большим зрелищным концертом завершился масштабный совместный музыкальный проект телеканала СТВ, Министерства культуры Республики Беларусь и Молодёжного театра эстрады «Золотая коллекция белорусской песни».

Участники проекта побывали во многих белорусских городах, и везде концерты неизменно собирали полные залы! Подведём итоги этого уникального проекта. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» музыкальный редактор проекта «Золотая коллекция белорусской песни» – Людмила Полковникова, балетмейстер проекта Алексей Киселев, белорусский композитор и исполнитель, доцент кафедры искусства эстрады БГУКИ Олег Елисеенков.

Что удалось реализовать? Какие были неожиданные открытия? Планируется ли продолжение проекта? Узнаете, посмотрев видео.

Золотая коллекция белорусской эстрады
Людмила Полковникова и Алексей Киселев
Фото. Людмила Полковникова и Алексей Киселев
Дарья. «Золотая коллекция белорусской песни»
Фото. Дарья. «Золотая коллекция белорусской песни»
«Золотая коллекция белорусской песни»
Фото. «Золотая коллекция белорусской песни»
«Золотая коллекция белорусской песни»
Фото. «Золотая коллекция белорусской песни»
«Золотая коллекция белорусской песни»
Фото. «Золотая коллекция белорусской песни»
Александр Солодуха с дочкой. «Золотая коллекция белорусской песни»
Фото. Александр Солодуха с дочкой. «Золотая коллекция белорусской песни»

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