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Главным тренером футбольного клуба «Крумкачы» стал Владимир Пятенко

02.02.2017 - 15:21

Новости Беларуси. Футбольный клуб «Крумкачы» нашел себе нового главного тренера. Это место займет украинский специалист Владимир Пятенко, который в прежние годы работал в донецком «Металлурге» и армянском «Бананце», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Без главного тренера «Крумкачы» ровно с того момента, когда Олег Дулуб покинул команду и отправился покорять чемпионат Украины со львовскими «Карпатами». Временно клуб тренировал Василий Хомутовский, теперь же в эту должность на постоянной основе готовится вступить украинский специалист Владимир Пятенко.

До «Крумкачоў» Владимир Пятенко работал в донецком «Металлурге», а также в армянском «Бананце». На первой тренировке специалист лишь наблюдал за действиями своей новой команды. Полноценные занятия начнутся чуть позже. Пока задача – познакомиться с коллективом и увидеть его в деле. Хотя даже в Украине знают, кто такие «Крумкачы».

Помимо тренера «вороны» обзавелись целым рядом новичков. Так, контракт с клубом подписал опытнейший защитник Артем Челядинский. В минувшем сезоне футболист успел поиграть за «Торпедо БелАЗ» и за минское «Динамо».

Второй сезон в Высшей лиге для «Крумкачоў» однозначно станет сложнее первого. Перспективы ряда игроков команды пока неопределенны. И работы у нового тренера достаточно много.

Главным тренером футбольного клуба «Крумкачы» стал Владимир Пятенко

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