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Главным тренером сборной Беларуси по футболу назначен Игорь Криушенко

22.03.2017 - 21:15

Новости Беларуси. Игорь Криушенко избавился от приставки «и.о.» и стал полноценным главным тренером сборной Беларуси по футболу. Такое решение было принято на состоявшемся 22 марта исполкоме АБФФ. Также чиновники федерации определили место, где в 2017 году

пройдет финал национального кубка – его 28 мая примет Гродно.

Ну а после исполкома состоялась отчетная конференция, на которой подвели итоги 2016 года и рассмотрели организационные и финансовые вопросы предстоящего футбольного сезона. Председатель АБФФ заявил о продолжении борьбы с нечистоплотностью в игре номер один и рассказал о реконструкции стадиона Динамо.

Сергей Румас, председатель ассоциации «Белорусская ассоциация футбола»:
Мы с нетерпением ждем реконструкции стадиона «Динамо». Работы ведутся по графику. Наши представители побывали в УЕФА, где получили необходимую техническую поддержку по проекту нового стадиона. В ноябре совместо с мэром столицы мы познакомились с архитектурными решениями стадиона «Легии».

И в течении месяца ожидаем хороших новостей про национальный футбольный стадион.

Ну а напоследок публике был представлен новый логотип Беларусбанка для чемпионата страны по футболу. По словам Сергея Румаса, зеленые линии символизируют стремление к победе, а красные точки – выстроенных на поле игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

новый логотип Беларусбанка для чемпионата страны по футболу

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