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Главный диетолог Минздрава: «Из опыта практической работы, люди, имеющие вторую группу крови – большие мясоеды»

01.11.2017 - 01:47

Новости Беларуси. Есть ли толк в модных диетах, рассказали в программе «Теледоктор» 

Марина Попова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Всё-таки, питание должно быть индивидуально. Есть масса диет.

Например, диета по группе крови, когда говорят, что для людей со второй группой крови мясо – это не их продукт.

Но, в то же время, из опыта практической работы, разговаривая на приёме с посетителями, всегда получается так, что люди, имеющие вторую группу крови – большие мясоеды. И они не представляют свою жизнь без мяса. То, что питание раздельное – здесь несколько утрируется. Важно правильное сочетание продуктов.

Теледоктор. ЗОЖ

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