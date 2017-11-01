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Главный диетолог Минздрава: «Сама правильная диета – индивидуальное питание»

01.11.2017 - 01:46

Новости Беларуси. Как правильно выбрать способ питания, рассказали в программе «Теледоктор» 

Марина Попова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Сама правильная диета – это индивидуальное питание. Невозможно каждому рекомендовать то, что поможет соседу, что кто-то где-то услышал, прочитал.

Человек должен выстроить для себя идеальную программу питания.

Для этого, конечно, следует обратиться за помощью к специалистам. И перед тем, как обращаться к специалисту, нужно пройти комплексное обследование организма.

Теледоктор. ЗОЖ

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