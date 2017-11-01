новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » В тему

Главный диетолог Минздрава: «У веганов отмечается уменьшение размеров головного мозга»

01.11.2017 - 01:46

Новости Беларуси. Мнение о том, как влияет веганство на здоровье, высказали в программе «Теледоктор» 

Марина Попова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Есть противоречивые точки зрения по отношению к вегетарианству. Но канадскими учеными было достаточно точно доказано, что люди, которые очень резко ограничили себя в рационе, а вегетарианство – это отказ от продуктов животного происхождения, оно выделяет несколько видов в своем составе – есть самые строгие, которые едят только растительную пищу. К сожалению, у них отмечается уменьшение размеров головного мозга, уменьшаются внутренние органы. Причём, при уменьшении головного мозга, в первую очередь, страдает ЦНС, а остальные органы идут уже потом как следствие.

Это было научно доказано.

Сегодня человеку очень тяжело, когда он принял решение отказаться от продуктов животного происхождения полностью, составить себе рацион, который будет сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, который обеспечивал бы потребности данного человека. Это достаточно рискованное мероприятие, если в одночасье взять и решить перейти к вегетарианству, веганству.

Теледоктор. ЗОЖ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Что психиатр думает о ЗОЖ: четыре предположения
«Если Вы съели кусочек торта и прогулялись потом пешком, то это, поверьте, не навредит»
Главный диетолог Минздрава: «Из опыта практической работы, люди, имеющие вторую группу крови – большие мясоеды»
Главный диетолог Минздрава: «Сама правильная диета – индивидуальное питание»
ЗОЖ – с чего начать: «В течение 21 дня совершать пешие прогулки на протяжении 30 минут»
Теледоктор. Диабет
«Конфета сладкая, не шоколад»: первая помощь диабетику и симптомы гипогликемии
«Перекусы частые, но не между делом и от нечего делать»: как питаться дробно, но не спровоцировать диабет?
Все новости по теме Теледоктор. Программа о здоровье
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru