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«Главный итог – отсутствие пострадавших»: в Беларуси устраняют последствия грозового фронта

30.06.2017 - 18:17

Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия непогоды. Грозовой фронт прошел по стране 29 июня. Порывы ветра, а скорость достигала 24 м/с, сносили крыши домов и валили деревья. Смяты километры посевов на полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу два райцентра – Слоним и Дятлово – этой ночью оставались без электричества. В деревне Новоселки в детском лагере 5 часов энергию подавал передвижной генератор МЧС. В двух районах Брестской области деревья упали на железнодорожные пути, повредив линии электропередачи. В результате были задержаны семь пассажирских поездов.

Виталий Новицкий, официальный представить МЧС Республики Беларусь:
Оперативно отключения устранялись аварийными бригадами энергетиков, там, где необходимо, подключались спасатели со своими генераторами.

Еще одна проблема – это падение деревьев, которые повреждали автомобили. В нескольких случаях это приводило к задержкам движения поездов. Однако главный итог – отсутствие пострадавших.

В режиме повышенной готовности оперативные службы Беларуси и 30 июня. На большей части страны прогнозируют дожди и грозы. Объявлен оранжевый уровень опасности.

«Главный итог – отсутствие пострадавших»: в Беларуси устраняют последствия грозового фронта

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