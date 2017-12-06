Главный помощник врача или как работают медсестры?

Ирина Дятко работает в должности главной медицинской сестры уже больше 20 лет. Сегодня под её чутким руководством находится 311 медсестер Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии.
Подробности – в материале.
Ирина Дятко работает в должности главной медицинской сестры уже больше 20 лет. Сегодня под её чутким руководством находится 311 медсестер Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии.
Подробности – в материале.
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