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Главный помощник врача или как работают медсестры?

06.12.2017 - 10:01

Ирина Дятко работает в должности главной медицинской сестры уже больше 20 лет. Сегодня под её чутким руководством находится 311 медсестер Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии.

Подробности – в материале.

Фото.
Фото.

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