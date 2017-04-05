Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам в воду рассказал, с какими задачами вступили спортсмены в новый олимпийский цикл

Новости Беларуси. Штат национальной сборной страны по прыжкам в воду немногочисленный. Он насчитывает всего пять спортсменов. В новый олимпийский цикл наши укротители двух стихий шагнули со старыми задачами, ведь в Рио они остались на задворках квалификации.

Скромное олимпийское выступление в Рио – 24 и 26 позиции, по логике вещей должно было быть последним хотя бы для одного из беларусов.

Но Вадим Каптур решил, что еще не все сделал в спорте – и шагнул в новое четырехлетие.

Вячеслав Хамулькин, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам в воду:

Вадим Каптур выступал зимой на международном турнире, проиграл только китайцам, занял 3 место. У нас будет выступать Евгений Королев, планируется. У нас будет вступать Хамулькина на Чемпионате Европы и мира. Мы взяли к себе в команду украинского спортсмена. Он прошёл полностью всю квалификацию. У нас уже Ткачев Никита. Привлекаем ещё юниора – Боровского Артема.

Главные старты сезона – Европа и мир. Задачи у каждого индивидуальные. От лидера сборной требуют медали. Подросла и молодежь.

Вячеслав Хамулькин:

У нас есть омоложение спортсменов, в частности, мы рассматривали Банзик и Боровского. Банзик ещё молодая спортсменка – 16 лет, решили её оставить её только на юниорских стартах. И рассматривали Боровского в паре с Каптуром, Ткачев в паре с Королёвым будет выступать на всех международных турнирах.

Прыгуны в воду – штучный товар,

в Беларуси резерв живет исключительно в Минске и Бресте, в этом сезоне подключился Гомель.

Поэтому даже на международных стартах конкуренция не количественная, а качественная.

Светлана Алексеева, старший тренер сборных команд РЦОП:

Чтобы победить, им придётся победить себя прежде всего. И тогда покажут все, что умеют.

У юниоров и юношей основной старт, как и у взрослых – также Европа, которая стартует в Норвегии 26 июня. 10 наших ребят смогли выполнить норматив. Один из квалификационных стартов как раз сегодняшний столичный международный турнир.

Светлана Алексеева:

А, B –эти группы будут выступать на первенстве Европы, группа С – это мы рассматриваем нашу будущую, уже на следующий год.

Сегодняшние юниоры –

большая надежда тренерского штаба и на Токио,

и спустя цикл, возможно, именно этим ребятам будет под силу переписать беларусскую олимпийскую историю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».