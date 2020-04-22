Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться
Новости Беларуси. Как изменилась система амбулаторного лечения с приходом коронавируса в нашу страну, какие меры безопасности принимаются в поликлиниках и когда может наступить переломный момент в борьбе с COVID-19? На эти и другие вопросы ответит гость программы Новости «24 часа» на СТВ Ольга Есманчик, главный врач 39-й минской поликлиники.
Рубрика «Мнение» в эфире.
Сергей Прохоров, СТВ:
Ольга Петровна, в мире по-прежнему непростая ситуация с коронавирусом, нелегко приходится и белорусским медикам. В нашей стране борьбу с COVID-19 ведут уже почти два месяца, первый пациент был зарегистрирован в конце февраля. Скажите, насколько оперативно удалось вашей поликлинике отреагировать на возможное появление первых пациентов с симптомами коронавируса?
Если есть подозрение на острую респираторную или коронавирусную инфекцию, врача направляют к пациенту домой
Ольга Есманчик, главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска:
Любая поликлиническая организация здравоохранения, так же, как и наша 39-я поликлиника, в первую очередь разделила потоки пациентов, которые обращаются в поликлинику, уже на уровне регистратуры. И на входной группе, как и все остальные учреждения, установили медицинского работника, который уточняет цель посещения пациента в поликлинику. И если у пациента все-таки имеются симптомы респираторной инфекции или повышенная температура, он отправляет пациента в кабинет инфекционных заболеваний через отдельный вход.
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При поступлении звонков в регистратуру медицинский регистратор уточняет симптомы либо что беспокоит пациентов, жалобы и вообще цель посещения поликлиники или обращения в поликлинику. Если все-таки есть подозрение на острую респираторную инфекцию либо коронавирусную, пациенту предлагают остаться дома и направляют врача домой.
«Плановая медицинская помощь у нас в поликлиниках сегодня ограничена»
Плановая медицинская помощь у нас в поликлиниках сегодня ограничена. Медосмотры продолжают проводиться периодически либо предварительные медицинские осмотры при трудоустройстве на работу. Но пациентам мы предлагаем осуществить административную процедуру и выписку из амбулаторной карты заказать через электронные ресурсы учреждения.
Сергей Прохоров:
Как быть сейчас пожилым людям, которым нужны, к примеру, рецепты на лекарства, которые они пьют на постоянной основе?
Ольга Есманчик:
При необходимости продлить рецепты врача на те препараты, которые уже были подобраны и позволяют нашим пациентам контролировать состояние, пациент сегодня может позвонить либо в колл-центр, либо в регистратуру, либо в стол справок и сказать, что у него оканчивается лекарство. Регистратор уточнит, какие, запишет все контактные данные пациента, телефон. И медицинский работник, уже участковый терапевтической службы, медсестра, помощник либо врач свяжутся с пациентом, согласуют назначенное лечение. И если все великолепно, тогда уже медицинская сестра, помощник либо волонтер Красного Креста принесут этот рецепт пациенту на дом.
Сергей Прохоров:
На фоне развития в стране коронавируса пациентов в поликлинике стало больше? Или, наоборот, люди самоизолируются и как-то удаленно пытаются контактировать с врачами?
Пациенты стали меньше посещать поликлинику, но объем оказания медпомощи не уменьшился
Ольга Есманчик:
Посещение самих пациентов стало несколько меньше, но объем оказания медицинской помощи нисколько не уменьшился за счет, как мы уже говорили, электронных ресурсов, их возможности использования, а с другой стороны, за счет перераспределения объемов оказания медицинской помощи именно с приоритетом на дому.
Сергей Прохоров:
Уже два месяца наши медики, в том числе ваша поликлиника, работают в условиях в стране коронавируса. Скажите, можно уже оценить, насколько ответственно белорусы подходят к своему здоровью и здоровью других людей?
«Наше население показало себя в большинстве своем как ответственное»
Ольга Есманчик:
Да, хочется сказать, что наше население показало себя в большинстве своем как ответственное, которое очень уважительно относится друг к другу в местах общественного пользования – в магазинах, поликлиниках. Они стараются соблюдать дистанцию, те положенные 1,5-2 метра друг от друга. Приятно замечать, когда в магазине они уже не скапливаются в каком-то отделе. Население планирует свой маршрут передвижения.
Вместе с тем нужно сказать о том, что то волонтерское движение, которое сейчас существует и насколько они поддерживают и помогают нам, системе здравоохранения, особенно амбулаторной, оказывать медицинскую помощь пожилому населению, это, конечно, неоценимо и за это им большое спасибо человеческое.
«Через 3-4 недели мы придем к тому состоянию в республике, когда заболеваемость начнет снижаться»
Сергей Прохоров:
Скажите, ваше мнение: когда мы можем ожидать изменения в лучшую сторону эпидемиологической ситуации в нашей стране?
Ольга Есманчик:
Мы сегодня контролируем ее. Хочется верить, как говорил главный санитарный врач Республики Беларусь о том, что через 3-4 недели мы придем к тому состоянию в республике, когда заболеваемость начнет снижаться.
Сергей Прохоров:
Можно ли сегодня говорить о том, что эта ситуация – появление COVID-19 в мире и нашей стране – в частности, в нашей стране он обнажил какие-то проблемные места в амбулаторном лечении? Если так, то какие это места, какие проблемы? Какие вы видите пути их решения?
«COVID нам позволил больше, шире использовать электронные ресурсы»
Ольга Есманчик:
В большей степени, я бы сказала, может, не так, как о проблемах. COVID нам позволил больше, шире использовать электронные ресурсы. Наверное, те варианты и возможности, которые были в единичных учреждениях, сегодня дают возможность любому руководителю правильно оценить свои возможности и использовать электронные ресурсы. Приобретение и использование тех же электронных цифровых подписей для врачей, ведущих амбулаторный прием, расширение этой функции и возможностей.
«Люди стали активнее обращаться за выписками из амбулаторных карт именно в электронном формате»
Население стало значительно активнее обращаться за выписками из амбулаторных карт именно в электронном формате. На сегодняшний день решаются вопросы в каждой амбулаторной организации о том же продлении разрешения на обслуживание. Мы усовершенствовали свои навыки по оказанию помощи пациентам с инфекционной патологией, в принципе поменяв менталитет персонала, в том числе по оказанию помощи.
Я думаю, что все то, что я сказала, особенно электронные ресурсы, найдут свое оправдание либо найдут свои возможности реализации в завтрашнем дне.
Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы
Новости Беларуси. Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы. Известно, что в крови таких людей есть антитела, которые способны при переливании помочь больным в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пункты забора крови начинают работу во всех регионах страны. Помочь землякам, сражающимся с коронавирусом, уже вызвались многие экс-пациенты.
Что требуется от кандидата в доноры, узнавала Ксения Худолей.
Вакцину от COVID сейчас, без преувеличения, ждут во всем мире. Каждый день в сети появляется информация о новых испытаниях. ВОЗ известны около сотни препаратов – прототипов вакцины.
Одни уже проходят клинические тесты, другие пока в разработке. Но даже если первые пробы будут успешными, то все фазы – от исследования до введения – займут, по самым оптимальным прогнозам, 12-18 месяцев.
Вакциной от коронавируса мы сможем назвать лишь тот препарат, который будет абсолютно безопасен и вызовет у пациента достаточно устойчивый иммунитет хотя бы на год. Пока это, конечно, только планы, осуществление которых в руках лучших медицинских умов. Но опускать руки, очевидно, никто не собирается.
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Помочь тяжелым пациентам можно уже сейчас. Наши медики призывают белорусов, излечившихся от коронавируса, стать донорами плазмы. В их крови есть антитела, которые способны при переливании помочь тяжелым пациентам.
Ксения Худолей, корреспондент:
Стать донором могут только те, кто уже переболел COVID-19. Перед забором плазмы необходимо, чтобы у выздоровевших пациентов тест на коронавирус минимум трижды показал отрицательный результат, а после выписки прошло не менее 15 дней. И, конечно, в донорстве не обойтись без искреннего желания помочь ближнему.
Помочь врачам и спасти тех, кто тяжелее всего переносит COVID-19 Минздрав просит всех, кто уже поправился. Это особенно важно для пациентов, которым требуется поддержка аппарата ИВЛ, а их иммунитету трудно противостоять вирусу. Если вы готовы стать донором, просто позвоните в ближайший пункт забора крови. Ведь пандемия – не время сомневаться, а время помогать.