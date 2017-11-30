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«Глаза горят, желание есть – это самое главное»: 2-я инженерная бригада ВС Беларуси показала условиях службы солдат-срочников

30.11.2017 - 15:12

Новости Беларуси. В воинских частях завершается осенний призыв. Порядка 11 тысяч новобранцев пополнят ряды белорусской армии. 2-я инженерная бригада в поселке Сосны показала, в каких условиях предстоит служить солдатам-срочникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их здесь приняли около сотни. Здесь ведется подготовка саперов-радиотелефонистов, водителей-механиков и других специалистов.

Сергей Никонович, рядовой нового пополнения:
Буквально 3-4-й день, и уже привыкаешь к распорядку дня, к постоянным обязанностям как подшивка воротничка, уборка, равнения. Все это благодаря работе сержантов и офицеров. Они учат, помогают.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Глаза горят, желание есть – это самое главное. Улучшение бытовых условий еще не означает, что служба в армии стала легче. Круг обязанностей и задач, которые возложены на обычного солдата, не стал уже ни в коем случае. Другой вопрос, что надо, конечно, современная техника позволяет их выполнять с меньшими трудозатратами.

Отметим, все казармы 2-й инженерной бригады оснащены видеонаблюдением. После курса начальной военной подготовки солдаты в середине декабря примут военную присягу.

«Глаза горят, желание есть – это самое главное»: 2-я инженерная бригада ВС Беларуси показала условиях службы солдат-срочников

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