Гледачы жадаюць, как іх дзеці ўмелі размаўляць па-беларуску: «Маленький принц» на мове бьет рекорды посещаемости в кинотеатрах Минска

Новости Беларуси. Кинохит. На прошлой неделе прошла его презентация. Зрителям понравилось. «Мова», на которой стали говорить герои Экзюпери, пришлась публике по душе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Известное произведение Экзюпери переплетается с историей девочки, которая подружилась со смешным стариком. И все это – на языке Купалы и Коласа, голосами Анны Хитрик, Павла Харланчука и других известных актеров. А перед премьерой мультипликационной ленты состоялась презентация книги «Маленький принц» на белорусском языке.

Андрей Ким, руководитель проекта:

Праект для ўсёй Беларусі. У нас у кінатэатрах да з'яўлення нашага праекта не было фільмаў па-беларуску, якія б ішлі ў кінатэатрах. А мільёны-мільёны беларусаў хацелі б гэта бачыць. Што цікава, большасць нашых гледачоў рускамоўныя, але гэта тыя людзі, якія шануюць сваю мову, шануюць сваю краіну – патрыёты, яны хочуць, как іх дзеці ўмелі размаўляць па-беларуску. Таму яны прыходзяць на нашы паказы.