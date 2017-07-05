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Гледачы жадаюць, как іх дзеці ўмелі размаўляць па-беларуску: «Маленький принц» на мове бьет рекорды посещаемости в кинотеатрах Минска

05.07.2017 - 22:03

Новости Беларуси. Кинохит. На прошлой неделе прошла его презентация. Зрителям понравилось. «Мова», на которой стали говорить герои Экзюпери, пришлась публике по душе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Известное произведение Экзюпери переплетается с историей девочки, которая подружилась со смешным стариком. И все это – на языке Купалы и Коласа, голосами Анны Хитрик, Павла Харланчука и других известных актеров. А перед премьерой мультипликационной ленты состоялась презентация книги «Маленький принц» на белорусском языке.

Андрей Ким, руководитель проекта:
Праект для ўсёй Беларусі. У нас у кінатэатрах да з'яўлення нашага праекта не было фільмаў па-беларуску, якія б ішлі ў кінатэатрах. А мільёны-мільёны беларусаў хацелі б гэта бачыць. Што цікава, большасць нашых гледачоў рускамоўныя, але гэта тыя людзі, якія шануюць сваю мову, шануюць сваю краіну – патрыёты, яны хочуць, как іх дзеці ўмелі размаўляць па-беларуску. Таму яны прыходзяць на нашы паказы.

Гледачы жадаюць, как іх дзеці ўмелі размаўляць па-беларуску: «Маленький принц» на мове бьет рекорды по посещаемости в кинотеатрах Минска
Мультфильм на белорусском языке «Маленький принц»
Фото. Мультфильм на белорусском языке «Маленький принц»
Мультфильм на белорусском языке «Маленький принц»
Фото. Мультфильм на белорусском языке «Маленький принц»
Мультфильм на белорусском языке «Маленький принц»
Фото. Мультфильм на белорусском языке «Маленький принц»
Мультфильм на белорусском языке «Маленький принц»
Фото. Мультфильм на белорусском языке «Маленький принц»
Мультфильм на белорусском языке «Маленький принц»
Фото. Мультфильм на белорусском языке «Маленький принц»

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