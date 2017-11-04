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«Год человек нуждается в активной реабилитации»: кардиолог о восстановлении после инфаркта

04.11.2017 - 21:31

Новости Беларуси. Можно ли после инфаркта вернуться к привычной жизни, рассказали в программе «Теледоктор».

Татьяна Лейнова, врач-кардиолог кардиологического диспансерного отделения №3 городского кардиологического центра УЗ «2-я городская клиническая больница»:
Сразу после инфаркта придётся себя ограничить в физической нагрузке. Большей частью Вы не сможете выполнять ту физическую нагрузку, которая была до инфаркта.

Особенно, если он наступил, как говорят, на полном здоровье, когда ничего не беспокоило.

Однако, постепенно, в процессе реабилитации, Вы сможете возвращаться, ну, практически к той физической нагрузке, к которой Вы привыкли.

Нина Богданова, СТВ:
Сколько времени потребуется на восстановление после инфаркта и что для этого нужно предпринимать?

Татьяна Лейнова:
У каждого человека, в общем-то, разные сроки восстановления после  инфаркта. Считается, что где-то в течение года человек нуждается в активной реабилитации, дальше идёт более спокойная. Кто-то восстанавливается раньше, кто-то после выписки из стационара говорит, что чувствует себя прекрасно, и готов уже совершать подвиги, а кто-то и в течение года, после года предъявляет жалобы на самочувствие.

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