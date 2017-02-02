Год итальянской культуры стартовал в Беларуси: Маттео Спьяцци, итальянский театральный режиссёр в программе «УТРО» на СТВ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Максима Горького и театральный режиссёр Маттео Спьяцци.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Максима Горького и театральный режиссёр Маттео Спьяцци.
|О проблемах через театр: в Дзержинске представили проект, направленный на борьбу с пагубными привычками
|Международный рождественский фестиваль батлеечных театров 12 января открылся в Минске
|III Международный Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы» пройдёт 12-15 января в Минске
|Традиции народного кукольного театра «Батлейка» начали возрождать в Брестской области
|Театральный фестиваль «Березинская рампа» в десятый раз объединил любителей искусства
|На фестивале театров «Березинская рампа» в Березино представят 6 спектаклей
|Спектакль «Ромео и Джульетта» на сцене легендарного театра «Комеди Франсез» впервые покажут в Беларуси
|В Минске проходит заключительный этап Национальной театральной премии