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Год итальянской культуры стартовал в Беларуси: Маттео Спьяцци, итальянский театральный режиссёр в программе «УТРО» на СТВ

02.02.2017 - 10:51

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Максима Горького и театральный режиссёр Маттео Спьяцци.

Маттео Спьяцци

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