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Гол, удаление и дисквалификация: первый матч Суперкубка Испании-2017 для Криштиану Роналду получился насыщенным и последним

14.08.2017 - 21:58

Новости Испании. Тревожная новость для поклонников мадридского «Реала»: Криштиану Роналду пропустит пять ближайших матчей своей команды на внутренней арене. Это касается как ответного сражения за Суперкубок с Барселоной 16 августа, так и стартовых туров чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Федерация футбола Испании наказала португальца за толчок арбитра, который он позволил себе в первой дуэли Суперкубка 13 августа.

Роналду был недоволен второй желтой карточкой, которую предъявил ему рефери Рикардо Бенгоэчеа якобы за симуляцию. Строит признать, что Бенгоэчеа и вправду погорячился с удалением главной звезды мадридцев, а чуть ранее поставил крайне спорный пенальти в пользу «Барселоны». Но оправданием для Роналду это не стало. Впрочем, срок дисквалификации ещё может быть уменьшен – «Реал» имеет право подать апелляцию.

Гол, удаление и дисквалификация: первый матч Суперкубка Испании-2017 для Криштиану Роналду получился насыщенным и последним

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