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Голкипер ФК «Витебск» Дмитрий Гущенко дисквалифицирован на три матча

03.05.2018 - 13:12

Новости Беларуси. Голкипер «Витебска» Дмитрий Гущенко понес серьезное наказание от контрольно-дисциплинарного комитета АБФФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На заседании, состоявшемся 2 мая в Доме футбола, было принято решение дисквалифицировать вратаря северян на три матча. Причиной послужил грубый фол Гущенко в начале поединка Высшей лиги со «Смолевичами». Витебчанин выбежал за пределы штрафной и в прыжке ударил ногой в грудь нападающего соперников Валерия Горбачика.

Арбитр без колебаний показал голкиперу красную карточку, что обрекло «Витебск» на игру в меньшинстве в течение следующих 80 минут. К слову, сам Горбачик заявил, что не имеет к Гущенко никаких претензий, поскольку тот допустил грубость неумышленно.


 

Голкипер ФК «Витебск» Дмитрий Гущенко дисквалифицирован на три матча

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