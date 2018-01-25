﻿ Гололёд и мокрый снег. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 25 января | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Гололёд и мокрый снег. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 25 января

25.01.2018 - 10:27

Новости Беларуси. Из-за гололеда 25 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

По всей стране ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя и, как результат, гололедица на дорогах. Днем температура воздуха будет достигать 3 градусов выше ноля. Ветер южный и юго-западный со скоростью от 5 до 10 м/с, порывы – до 14 м/с.

В Минске всплеск аварийности: о чем предупреждает автомобилистов ГАИ

Гололёд и мокрый снег. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 25 января

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска?
Самую холодную ночь пережили белорусы. В Татьянин день объявлен оранжевый уровень опасности
Самую холодную ночь пережили белорусы. 25 января объявлен оранжевый уровень опасности
В Беларуси 24 января прогнозируется -20, все аварийные службы перешли на усиленный режим работы
В Беларуси 24 января прогнозируется -20, все аварийные службы перешли на усиленный режим работы
«Тёплые» патрули, или Как сотрудники ГАИ и Красного Креста помогают водителям
«Тёплые» патрули, или Как сотрудники ГАИ и Красного Креста помогают водителям
Солнечно и до – 14 градусов: какой прогноз дают синоптики на 23 января
Солнечно и до – 14 градусов: какой прогноз дают синоптики на 23 января
Изображение носит иллюстративный характер
К концу недели морозы в Беларуси ослабнут
Мороз крепчает: до 16 градусов мороза прогнозируют синоптики по Беларуси
Мороз крепчает: до 16 градусов мороза прогнозируют синоптики по Беларуси
Изображение носит иллюстративный характер
До 16 градусов мороза ожидается в Беларуси в понедельник 22 января
Все новости по теме Погода в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru