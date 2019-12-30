Гололёд и ветер до 18 м/с. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Новости Беларуси. Сложная обстановка ожидается 30 декабря на дорогах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синоптики прогнозируют гололед на большей части территории страны. Кроме того, ожидается усиление ветра. Во многих районах порывы будут достигать скорости 15-18 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.
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В Беларуси на 30 декабря объявлен оранжевый уровень опасности
Новости Беларуси. На 30 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
Как сообщает Белгидромет, в понедельник на дорогах ожидается гололедица, Утром и днём на большей части территории республики будет гололёд. Также прогнозируется усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.
30 декабря будет преобладать облачная погода. Утром и днём почти по всей Беларуси пройдут дожди и мокрый снег. В Гродненской области осадки ожидаются ночью и утром, а днём вероятность их выпадения не превышает 10-15%.
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Ночью температура воздуха в Гродненской, Гомельской и Брестской областях будет колебаться от -2°C до -5°C. На остальной части территории Беларуси воздух остынет до -6… -8°C.
Днём в республике средняя температура воздуха составит -1… +1°C, в Гродненской и Брестской областях воздух нагреется до +3°C, в Гомельской области – охладится до -2°C.
Ранее стало известно, что в Беларуси из-за тёплой погоды в декабре зацвели анютины глазки, одуванчики и маргаритки. Посмотреть на них можно здесь.