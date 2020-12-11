Гололёд, мокрый снег и дождь. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Очень скользко, мокрый снег и дождь. 11 декабря по Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными.

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Такая погода провоцирует серьезные аварии. На скользкой дороге автомобиль становится трудноуправляемым. Резких движений при переключении передач, при разгоне или маневрировании лучше избегать. В условиях ограниченной видимости встреча с пешеходом на дороге особенно опасна.

Напомним, ГАИ Минска усилила контроль за пешеходами. Из-за снегопадов и гололеда количество аварий с их участием увеличилось. Госавтоинспекция также напоминает: зимой, особенно в условиях плохой видимости, передвигаться следует с включенным ближним светом, а перед поездкой очищать стекла и фары от наледи.

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