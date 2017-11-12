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«Гора сложная – там скалы»: белорус Вадим Фролов покорил самую высокую точку Австралии и Океании – пирамиду Карстенс

12.11.2017 - 14:58

Новости Беларуси. Житель Гродно Вадим Фролов взошел на самую высокую точку Австралии и Океании – пирамиду Карстенс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преодолев почти 5000 метров, он водрузил на вершине белорусский флаг. К подножью пирамиды группу альпинистов доставляли вертолетом, так как провинция Папуа находится практически в военной осаде. Все подробности, а также первые эмоции от покоренной вершины мы узнали по телефону у самого Вадима Фролова.

Вадим Фролов, альпинист:
Каждый альпинист испытывает особенное чувство, что не зря всё – красота неимоверная! Очень дружный у нас коллектив получился. Нас всех объединяла выносливость, воля и стремление. У нас все очень устали, отмечали, что гора сложная – там скалы. Одно неверное движение – и можно полететь вниз. Крутые скалы, выступы, по веревкам идешь, на руках.

Очень дружная команда. У нас в экспедиции было 7 человек, из них 5 восходили на вершину Эвереста. С Украины была девушка. Я – белорус. И 5 россиян.

4 пика из «Семи вершин» Вадим Фролов покорил, следующая цель белоруса – Эверест. Восхождение на пирамиду Карстенс считается технически самым сложным из главной программы альпинистов.

«Гора сложная – там скалы»: белорус Вадим Фролов покорил самую высокую точку Австралии и Океании – пирамиду Карстенс

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