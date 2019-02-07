«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ

07.02.2019 - 10:36

Новости Беларуси. Наша Александра Романовская выиграла главную награду чемпионата мира в лыжной акробатике в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С победой Александру Романовскую поздравил Президент Беларуси.

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В главной попытке Александра Романовская набрала астрономическую сумму– 113,18 сотых балла. Ближайшую преследовательницу – россиянку Любовь Никитину – наша лыжная акробатка опередила практически на 20 очков. Примечательно, что в финал Романовская вышла лишь с шестым результатом. Зато заключительный прыжок исполнила практически идеально, что и позволило ей стать лучшей на планете.

Вот так прокомментировал выступление своей подопечной главный тренер сборной Беларуси по фристайлу.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Оценил отлично, и судьи оценили очень высоко ее прыжок. 113 баллов – это достаточно высокий результат по соревнованиям такого уровня. Сашка выдержала это. Ей надо было прыгать заключительной, на фоне тех спортсменок, которые выступили, и достаточно серьезно проявить свой характер.

Так что я доволен. Я, например, горд, что такая ученица у меня есть. И честно говорю: очень рад.

8 февраля на мировом форуме, который проходит в американском Дир-Вэлли, лыжные акробаты разыграют медали в командном турнире.

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