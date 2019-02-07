Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Спорт

«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ

07.02.2019 - 10:36

Новости Беларуси. Наша Александра Романовская выиграла главную награду  чемпионата мира в лыжной акробатике в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С победой Александру Романовскую поздравил Президент Беларуси.

Александра Романовская: Когда стартуешь, страх уходит и тело на автомате начинает делать то, что должно

В главной попытке Александра Романовская  набрала астрономическую сумму– 113,18 сотых балла. Ближайшую преследовательницу – россиянку Любовь Никитину – наша лыжная акробатка опередила практически на 20 очков. Примечательно, что в финал Романовская вышла лишь с шестым результатом. Зато заключительный прыжок исполнила практически идеально, что и позволило ей стать лучшей на планете.

Вот так прокомментировал выступление своей подопечной главный тренер сборной Беларуси по фристайлу.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Оценил отлично, и судьи оценили очень высоко ее прыжок. 113 баллов – это достаточно высокий результат по соревнованиям такого уровня. Сашка выдержала это. Ей надо было прыгать заключительной, на фоне тех спортсменок, которые выступили, и достаточно серьезно проявить свой характер.

Так что я доволен. Я, например, горд, что такая ученица у меня есть. И честно говорю: очень рад.

8 февраля на мировом форуме, который проходит в американском Дир-Вэлли, лыжные акробаты разыграют медали в командном турнире.

«У нас в команде есть согласие между тренером и всем коллективом. Нет разнобоя»

Новости по теме

Белоруска Александра Романовская завоевала золото на ЧМ по фристайлу

Антон Кушнир и Александра Романовская вышли в финал ЧМ по фристайлу

«Вышли на хороший уровень сложности». Дащинский о подготовке белорусов накануне этапа Кубка Европы в Раубичах

Николай Козеко: Стас Гладченко и Аня Гуськова, скорее всего, этот сезон пропустят

Николай Козеко о трассе на ОИ в Пхенчхане: «Ничего там неожиданного нет»

6 белорусских фристайлистов завоевали право участия в Олимпийских играх в Пхенчхане

Анна Гуськова вернула себе лидерство в общем зачете КМ по лыжной акробатике

Анна Гуськова выиграла серебро на этапе КМ по фристайлу в Лейк-Плэсиде
‡агрузка...
Новости 24 часа

Эффективный диалог. Основные тезисы экономического совещания у Президента

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц

«Оскар» в 2019 году пройдёт без ведущего

«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ

«В голову не могло прийти, что это маскировка»: мошенничество под видом переписи населения произошло в Берёзе

Нацбанк: инфляция в первом полугодии 2019-го ожидается на уровне 2018-го

Минская международная книжная выставка-ярмарка: какие мероприятия пройдут во второй день

Рогатый экспорт. Зачем Молдове белорусские зубры?

Все новости