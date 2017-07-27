Городки: от популярной игры до спорта – насколько популярен городошный спорт в Беларуси?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель председателя Белорусской федерации городошного спорта – Александр Кулак и серебряный призер Первенства Европы по городошному спорту среди юниоров 2017 – Владислав Глинский.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель председателя Белорусской федерации городошного спорта – Александр Кулак и серебряный призер Первенства Европы по городошному спорту среди юниоров 2017 – Владислав Глинский.
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