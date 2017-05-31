новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Городские вороны: как к ним относиться?

31.05.2017 - 14:09

Каждый май-июнь можно случайно оказаться в вороньих лапах. Причем, от нападок  не застрахован никто, такая агрессия связана с защитой птенцов! И нам нужно отнестись к проблеме с понимаем.

В «Ахову птушак Бацькаушчыны» минчане звонят по 5-7 раз в день, частенько с одного двора и некоторые спрашивают, почему организация бережет птиц и не может защитить людей!? Только бороться с обострением родительского инстинкта невозможно, зато можно успокоиться – такое поведение длится от 3 до 5 дней, и чтобы не стать жертвой «аэроатаки», вы можете воспользоваться советами орнитологов.

Если речь идет о детских садах, игровых площадках, где ребенок может испугаться однажды и навсегда, можно развесить на деревьях новогоднюю сверкающую гирлянду. Птиц она будет раздражать, и они поменяют свое место жительства. Но родители должны объяснить малышам, что игры с птенцами и разорение гнезд – небезопасно. Вороны очень умны и мстительны. Они хорошо запоминают человека, который нанес вред или вовсе убил птенца. И на протяжении долгого времени могут стаей нападать на него.

Кстати, многие часто принимают ворон за грачей или галок, хотя защищать своих детенышей способна только серая ворона…В отличие от грачей, которые массово строят гнезда на деревьях, вороны всегда гнездятся единолично. (Причем, зеленая зона с тополями вокруг Минска – идеальная среда для выведения потомства. Поэтому есть планы сократить количество этих деревьев, но все это требует немалых денежных средств.

Жителям мегаполиса каркающие соседи на крышах давно заменили будильник. За последнюю четверть века количество галок, ворон и грачей в Минске и окрестностях выросло вдвое! Сами виноваты: оставляем открытыми мусорные контейнеры во дворах, выбрасываем пищевые отходы прямо на улицах, а потом удивляемся, что над головами кружит все больше ворон. Но борьба с воронами чревата последствиями. Ведь если отходы в городе будут съедать только крысы, то инфекций и болезней нам не избежать. Бешенством страдают только млекопитающие, но если так случилось, что ворона расцарапала вас до крови, лучше обратиться к врачу. Пока случаев, когда вороны являлись переносчиками инфекции не зафиксировано. Но если мы будем содержать наши дворы в антисанитарном состоянии, все возможно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Могилеве заметили редкого для Беларуси орла-могильника (фотофакт)
Видеофакт: в Могилеве заметили редкого для Беларуси орла-могильника
«Думаю, он знает, что он виртуоз»: почему нельзя пропустить сезон соловьиных трелей
«Думаю, он знает, что он виртуоз»: почему нельзя пропустить сезон соловьиных трелей
Любовь и аисты: дикая птица выбрала себе пару в Гродненском зоопарке
Любовь и аисты: дикая птица выбрала себе пару в Гродненском зоопарке
Редкий вид птиц появился в Беларуси – сибирский черноголовый чекан
Фотофакт: в Беларуси обнаружили новый вид птиц
Фотофакт: в Беларуси обнаружили новый вид птиц
Онлайн-трансляция из гнезда сокола-пустельги: новый проект «Аховы птушак Бацькаўшчыны»
Онлайн-трансляция из гнезда сокола-пустельги: новый проект «Аховы птушак Бацькаўшчыны»
В районе Брестской крепости поселились фазаны
В районе Брестской крепости поселились фазаны
О чём стучит дятел и почему его называют самой трудолюбивой птицей?
Все новости по теме Птицы Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru