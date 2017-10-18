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«Горячий парень»: Николай Северинцев о профессии рессорщика и обработке горячего металла

18.10.2017 - 12:11

Они закаляют металл и производят рессоры для автомобильной и автобусной техники. В их руках безопасное движение на дорогах! Ведь  принципы работы рессоры, как пружины: она гасит колебания, создаваемые при движении автомобиля, а при малейшей аварии часть основной нагрузки уходит именно на рессоры.

Николай  Северинцев работает в горячем цеху уже 11 лет. До – был 203-й лицей в Смиловичах и Минский  тракторный завод. Профессии же рессорщика обучали прямо на заводе опытные мастера советской закалки Алексей Сафронов и Валерий Ловгач. В этом  и уникальность работы,что  специального учебного заведения нет!

Еще 10 лет назад в цеху было  плюс 50 градусов, но прогресс не стоит на месте, и сейчас вполне комфортные – 25, но в летний период все равно доходит до 40! За последние три года, признается «горячий парень»,  работать стало проще — процесс компьютеризировали. Теперь с монитора можно отслеживать перемещение заготовок и корректировать данные для выполнения нужного профиля. И хоть процесс роботизирован, за производством нужен глаз да глаз, и приходится применять физическую силу.

Так, в день рождается около 500 заготовок, а на старом оборудовании было 300 листов, и каждый нужно было поднимать вручную. К слову, вес заготовки 25-30 кг,  так что сила нужна богатырская.

За нее свои поощрения: большой отпуск, при желании в санатории и, конечно, молоко.

Трудятся рессорщики, как настоящие стахановцы,  в две смены с 7 утра до полчетвертого и потом до 23.40. В помощь - автоматы с газировкой и душевые. Как только на прокатном стане металлической заготовке  придается нужная форма, рессорная полоса отправляется на дальнейшую обработку к мастерам - разогреваться  в щелевых печах. Ее ждет завивка, закаливание, обработка в отпускной печи, дробеструйное упрочнение и окраска. Причем практически на всех этих операциях Николай успел поработать. Колоссальный ручной труд рессорщиков впечатляет, каждый в ответе за качественную продукцию! Белорусские рессоры славятся своей долговечностью, и с успехом отправляются не только на минский автомобильный завод, но и далеко за пределы страны. 

Чтобы добиться профессиональных успехов – нужно постоянно совершенствоваться, и наш герой – отличный тому пример.

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