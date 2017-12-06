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Госавтоинспекция: «Мы не имеем право без педагогов напрямую общаться с детьми»

06.12.2017 - 10:04

Не за горами зимние каникулы. Как Госавтоинспекция проводит работу по безопасности дорог вокруг учебных заведений, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Не только в особенные погодные условия, школьные заведения мы всегда контролируем, где большое количество детей. Это утром, в сумерки, перед каникулами. Мы проводим работу с педагогами, чтобы они напомнили детям, как нужно переходить дорогу. Потому что по законодательству мы не имеем право без педагогов напрямую общаться с детьми. Индивидуально – только с разрешения родителей.
При этом мы давно уже практикуем выставление фотофиксации скорости возле школ, периодически меняя разные школы. Чтобы водители понимали, что если знак «40» или «50», это необходимо соблюдать.
Устраиваем рейды – смотрим, как привозят детей в школу, детские сады, используют ли детские кресла, как приходят сами дети. Мы снимаем, фотографируем, потом идем в школу и беседуем с директором.

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