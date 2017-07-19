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Госдума единогласно проголосовала за то, чтобы лишать террористов гражданства

19.07.2017 - 14:19

Новости России. Госдума России приняла закон о лишении гражданства террористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь об иностранцах, осужденных по террористическим и экстремистским статьям. «За» проголосовали абсолютно все депутаты.

Далее документ должен получить одобрение Совета Федерации и президента России.

Законопроект о лишении гражданства внесли в Госдуму после апрельского теракта в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что выходец из Кыргызстана тогда устроил самоподрыв на перегоне между двумя станциями. Жертвами трагедии стали 16 человек. Самого террориста лишили гражданства уже посмертно за то, что он представил ложные сведения при получении российского паспорта.

Госдума единогласно проголосовала за то, чтобы лишать террористов гражданства

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