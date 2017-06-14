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Госдума обратилась к премьер-министру России по поводу прав белорусских водителей

14.06.2017 - 14:05

Госдума приняла обращение к премьер-министру России по вопросу приравнивания белорусских водительских прав к российским. С начала июня в соседней стране запрещена работа водителей с зарубежными документами. В список попали и наши соотечественники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот вопрос муссируется давно, и парламентарии пошли на беспрецедентный шаг. Впервые российские депутаты обратились к собственному правительству с требованием выполнять международные нормы. В документе подчеркивается, что граждане Беларуси пользуются особым правовым статусом на территории России. И необходима корректировка правительственных решений. Депутаты Госдумы приняли данное обращение единогласно.

Госдума обратилась к премьер-министру России по поводу прав белорусских водителей

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