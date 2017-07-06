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Гоша Куценко: «Драма есть, артисты есть, нужен посредник – нужны режиссёры»

06.07.2017 - 21:58

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Если, всё-таки, Дон Джованни… Я не думаю, что Вы сами думаете, что Вы – Дон Жуан по натуре. Но, если говорить о классике, есть какой-то набор из русской классики – Чехова, Гончарова – и, допустим, шекспировской. Персонажей, которых все знают. От Гамлета до Иванова. Кто Вам ближе всего?

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:
Я всё, что угодно могу сыграть.

Сыграть – да. А на кого Вы сами похожи?

Гоша Куценко:
Да, Иванов – пожалуйста, Гамлет. Но, с удовольствием…

Я вам скажу, проблема только в режиссуре, в режиссёре.

Драма есть, артисты есть, нужен посредник – нужны режиссёры. Это – самая большая проблема для людей. В этой профессии, я имею в виду сцену и театр – именно твой режиссёр.

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